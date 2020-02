Vi ricordate di questa strana scrittura? Ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In passato la tecnologia non era presente come oggi nelle nostre vite, e allora come facevano a fare le cose in modo veloce? Semplice! Si ingegnavano al meglio, ad esempio per prendere appunti esisteva la stenografia. Ed è un sistema di scrittura molto particolare che si utilizzava per scrivere velocemente parole su un foglio. Non tutti sanno che la stenografia è un sistema di scrittura inventata negli anni vittoriani. Ma in realtà oggi quelli che conosciamo noi si basano su due sistemi diversi: uno è nato da un idea di Thomas Pitman ed è quello che viene utilizzato in Gran Bretagna. (Continua…) Un altro invece è ideato da John Robert Gregg e viene sfruttato molto negli Stati Uniti. Lo scopo è uguale: prendere appunti mantenedo lo stesso ritmo del discorso parlato. Di sicuro non è un impresa facile, visto che in media una persona pronuncia circa 125-150 parole al minuto. E ... howtodofor

