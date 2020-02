Verona Primavera, Corrent: «Contento perché ho giocatori di qualità» – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Primavera, Nicola Corrent, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro la Roma (- dal nostro inviato a Verona, Giuseppe D’Amato) Nella semifinale d’andata della Primavera TIM Cup, l’Hellas Verona si è imposto contro la Roma per 2-0 grazie alle reti di Calabrese, su rigore al 19’ della ripresa ed il gol di Turra nove minuti più tardi. Questo il commento del tecnico degli scaligeri. «Penso sia stata una partita giocata bene da noi. Siamo stati bravi sotto tanti punti di vista e abbiamo vinto meritatamente visto che arriva contro una squadra con grandi valori come la Roma. Ci godiamo la vittoria ma poi subito testa al campionato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

