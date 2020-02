Venezia, fu sepolta viva al nono mese di gravidanza: la corte d’Appello nega l’indennizzo ai parenti della vittima (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel 2006 fu sepolta viva al nono mese di gravidanza dal suo amante: per questo i parenti di Jennifer Zacconi, uccisa a 22 anni a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia, avrebbero dovuto ottenere un indennizzo di 80mila euro dalla Presidenza del Consiglio. Ma i giudici della prima corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, hanno ribaltato la sentenza di primo grado: la direttiva europea del 2004, in favore delle vittime di reati violenti, non può essere applicata in favore di Giuseppe e Anna Maria Giannone, nonno e madre della vittima. Il caso di Jennifer Zacconi ha inizio nell’aprile di quattordici anni fa. La ragazza era al nono mese di gravidanza ma l’uomo con cui aveva una relazione, Lucio Niero, non voleva nessun coinvolgimento. Dopo l’ennesima lite, l’uomo l’ha colpita fino a farla stramazzare a terra e, credendo di averla uccisa, l’ha ... ilfattoquotidiano

