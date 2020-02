Vela, Mondiali Nacra17: Tita-Banti vs Bissaro-Frascari, mors tua vita mea. Ballottaggio fino a maggio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alla fine ne resterà uno solo, ma ancora non basterà per essere Highlander. Dal 10 al 15 Febbraio a Geelong, in Australia, baia di Melbourne, è in programma il Campionato mondiale 2020 della classe Nacra17. Gli italiano sono maestri sui catamarani volanti: Ruggeto Tita e Caterina Banti sono stati campioni del mondo nel 2018, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari nel 2019, titolo vinto pochi mesi fa a Auckland in Nuova Zelanda. Ad appena sei mesi dalle Olimpiadi di Tokyo il risultato del campionato che inizia a breve potrebbe essere fondamentale nella scelta, ma non è detto. “Vincere questo Mondiale non sarà sufficiente per avere già in tasca il biglietto per Tokyo”, sottolinea Michele Marchesini, direttore tecnico della Nazionale di Vela, “perché le condizioni di mare e di vento sono completamente diverse da quelle del campo di regata di Enoshima dove si assegneranno le medaglie olimpiche. ... oasport

