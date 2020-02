“Vedete anche voi?!”. Elodie super sexy a Sanremo 2020, ma appena scende le scale i commenti cattivi si sprecano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il nome di Elodie non poteva che essere un successo preannunciato: con il brano dal titolo “Andromeda”, la cantante si aggiudica la sua costellazione di complimenti. La canzone è stata scritta da Mahmood ed è stata diretta dal maestro Dardust, che lo scorso anno ha vinto Sanremo con il suo “Soldi”. Il merito di Elodie va alla sua voce e al suo modo personalissimo di affrontare il grande palco. Ma convince tutti anche per il suo fascino e l’eleganza di avere indossato un abitino nero firmato Versace. Elodie Patrizi ha trasmesso energia e bellezza. Poi, gli occhi sono andati anche su un dettaglio. Vediamo di cosa si tratta. Con un abito nero blazer Elodie riesce a rafforzare non solo una scelta estetica, ma anche artistica e professionale. A suo favore giocano sicuramente il carisma e un corpo perfetto, ingredienti che non mettono certamente in secondo piano ... caffeinamagazine

Alessan26101481 : Ho appena visto una ragazza su tiktok che ha detto queste esplicite parole 'quello che vi vedete voi in italiano no… - vlavivlava : @ElisabettaGall2 ma sto male vedete i complotti anche dietro sanremo hahahahah - hellbandito : io non so come vedete twitter voi, ma per me è una sorta di diario e spesso mi piace anche rileggere quello che scr… -