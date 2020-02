Valentina Dallari, fidanzata Junior Cally: quel male che li ha uniti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Questo articolo Valentina Dallari, fidanzata Junior Cally: quel male che li ha uniti è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Valentina Dallari è la fidanzata di Junior Cally uno dei volti del Festival di Sanremo 2020 che ha scatenato una lunghissima polemica ben prima del suo inizio. I due stanno insieme da cinque mesi e hanno sofferto entrambi per un male che li ha uniti. La donna ha sofferto di anoressia, ricoverata in clinica per … youmovies

gossipblogit : Valentina Dallari: libro, età, fidanzato, blog, Instagram - zazoomblog : Valentina Dallari: libro età fidanzato blog Instagram - #Valentina #Dallari: #libro #fidanzato - infoitcultura : Festival Sanremo 2020, Junior Cally e Valentina Dallari: via la maschera -