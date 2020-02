Usa, Trump sullo Stato dell’Unione: «Il meglio deve ancora venire». Pelosi strappa la copia del discorso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra Donald Trump e Nancy Pelosi i rapporti non sono mai stati dei migliori, ma negli ultimi tempi sembrano addirittura peggiorati e i due non perdono occasione per scambiarsi attacchi e accuse reciproche. Sembra che non si parlino da quattro mesi e all’arrivo al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione, Trump ha evitato di stringere la mano alla speaker della Camera. Lei ha risposto strappando la copia del discorso di Trump: «Era la cosa più cortese che potevo fare». Nel suo discorso, il presidente Usa ha toccato vari temi: dalla lotta al terrorismo all’immigrazione, dai programmi spaziali alla Nato. E ha assicurato: «Il meglio deve ancora venire». Per quanto riguarda le missioni spaziali, Trump ha chiesto al Congresso di finanziare il programma Artemis, così da assicurare che sia la bandiera americana la prima a essere piantata su Marte. E sulla lotta ... open.online

