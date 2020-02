USA, insegnante di 70 anni fa sesso con la studentessa minorenne ogni giorno per 3 mesi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tom Miller Privett, 70 anni, insegnante di storia presso un istituto scolastico di Miami, è stato arrestato a dicembre. I fatti risalgono al 2016. La vittima ha affermato di aver fatto sesso con lui ogni giorno dopo la scuola all’interno dell’aula privata dell’insegnante per i tre mesi fino alla fine dell’anno scolastico. Un insegnante americano è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver fatto “ripetutamente” sesso con una delle sue studentesse in classe. Stando alle ricostruzioni, Tom Miller Privett, 70 anni, avrebbe avuto rapporti sessuali con la ragazza di 17 anni “tutti i giorni” per tre mesi presso il Terra Environmental Research Institute Magnet School di Miami, in Florida. Privett, prof di storia nella scuola per 30 anni, secondo quanto riferito è stato insegnante della presunta vittima per anni prima di “prendere la sua verginità in classe”, ha detto la ... limemagazine.eu

