Usa | il Senato salva Trump | niente impeachment | assolto il presidente degli Stati Uniti

Il Senato vota contro l'impeachment per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. niente condanna, quindi, per il presidente Usa: sarebbero serviti i due terzi dei voti dell'aula (a maggioranza repubblicana) per mettere in stato d'accusa il presidente. Vota a favore dell'impeachment Mitt Romney, Senatore repubblicano.

