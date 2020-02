Usa, il Senato salva Trump: niente impeachment, assolto da tutte le accuse (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Senato vota contro l'impeachment per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per le accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso. niente condanna, quindi, per il presidente Usa: sarebbero serviti i due terzi dei voti dell'aula (a maggioranza repubblicana) per mettere in stato d'accusa il presidente. Vota a favore dell'impeachment Mitt Romney, Senatore repubblicano. fanpage

