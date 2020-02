USA, il Senato assolve Donald Trump per l’impeachment (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Senato a maggioranza repubblicana ha votato per assolvere il presidente Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione alle indagini del Congresso. Solo Mitt Romney, ex candidato presidenziale contro Barack Obama, ha votato contro le direttive del suo partito. Donald Trump assolto per l’abuso di potere Con pochi mesi che dividono dalla corsa alle presidenziali, i Repubblicani hanno serrato i ranghi e votato contro i capi d’accusa per il processo d’impeachment presentato dai Democratici al Congresso. Come previsto, l’operazione non è sopravvissuta all’arrivo al Senato. Con 52 voti a 48 è stato rigettata l’accusa di abuso di potere, mentre 53 a 47 voti hanno affossato anche l’ostruzione al Congresso. Il presidente ha pubblicato un video del suo discorso sulle note di Love Hurts di Nazareth: “Lo stato della nostra unione è più forte come mai prima d’ora. A quelli ... thesocialpost

