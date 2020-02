Usa, il discorso sullo stato dell’Unione di Trump: “Il meglio deve ancora venire”. E Nancy Pelosi alla fine strappa i fogli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “L’America è il posto dove tutto può succedere. È il posto dove chiunque può sorgere. I sogni più incredibili si avverano. Le nostre scoperte più luminose non sono ancora state conosciute, le nostre storie più emozionanti non sono ancora state raccontate, i nostri viaggi più grandi non sono ancora stati realizzati. E, miei compagni americani, il meglio deve ancora venire”. Così Donald Trump, ha concluso il consueto discorso sullo stato dell’Unione. Non appena pronunciate le ultime parole, però, un gesto, plateale, ha attirato l’attenzione dei presenti, e anche delle telecamere: Nancy Pelosi, la Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America, ha strappato i fogli del discorso. A sua volta, però, il Tycoon a inizio discorso si era rifiutato di stringere la mano alla speaker. L'articolo Usa, il discorso sullo stato ... ilfattoquotidiano

