Usa, il discorso di Donald Trump sullo Stato dell’Unione: “Il meglio deve ancora venire”. Gelo con Nancy Pelosi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il discorso di Donald Trump sullo Stato dell’Unione, gelo con Nancy Pelosi Il presidente Usa Donald Trump ha tenuto al Congresso americano il suo terzo discorso sullo Stato dell’Unione: a rubare la scena, però, è stata soprattutto la plateale protesta della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, la quale ha strappato la copia del discorso di Trump. Trump ha parlato a un Congresso totalmente diviso, con i Repubblicani che hanno applaudito qualsiasi passaggio del discorso di Trump, intonando in più occasioni il coro “4 more years (altri 4 anni alla Casa Bianca), e i Democratici che sono rimasti seduti, impassibili. Le deputate democratiche, invece, hanno indossato tutte un vestito bianco in onore del movimento delle suffragette. “Abbiamo raggiunto risultati incredibili, e il nostro Paese è di nuovo rispettato nel mondo”: è uno dei passaggi chiave ... tpi

