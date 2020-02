Usa, discorso sullo Stato dell’Unione: Trump punta sui successi economici per la rielezione. I dem escono dall’Aula: “Bugie insopportabili” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è aperto con Donald Trump che ha rifiutato di dare la mano a Nancy Pelosi, la speaker democratica della Camera. Si è concluso con Pelosi che ha platealmente stracciato i fogli del discorso di Trump. È Stato un discorso sullo Stato dell’Unione in cui Trump ha esaltato i successi della sua amministrazione, soprattutto in campo economico, e messo le basi per il suo tentativo di rielezione. Ma è Stato anche un discorso sullo Stato dell’Unione teso, in cui si sono viste cose mai successe prima: i repubblicani che, come a un comizio, ritmano “Four More Years, Four More Years”; i democratici che escono dall’aula della Camera perché “è impossibile sopportare le bugie di Trump”; e ancora momenti che più che al Congresso sono sembrati appartenere ai reality show televisivi – da cui peraltro Trump proviene. Forse non avrebbe potuto essere altrimenti. In quella stessa aula, alcune settimane fa, ... ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… - MediasetTgcom24 : Usa, Guaidò ospite di Trump durante discorso su stato Unione #donaldtrump - Corriere : Trump: Usa, il meglio deve venire E Pelosi strappa copia del discorso -