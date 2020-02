Usa, bimbo di 2 anni denutrito e costretto mangiare i suoi escrementi: genitori arrestati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’orribile storia di degrado scoperta per caso la settimana scorsa quando proprio i due giovani genitori hanno portato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale per alcune ferite. Si è scoperto che il bambino aveva addirittura cranio e costole fratturati, nonché lesioni al cervello casate probabilmente da percosse violente. Un bambino di soli 2 anni tenuto in casa in condizioni di estremo degrado e malnutrito al punto da dover mangiare i suoi stessi escrementi. È l’orribile storia di degrado scoperta nei giorni scorsi dalla polizia di Fayetteville, nello stato della Carolina del Nord, in Usa, e che ha portato all’arresto dei due genitori del piccolo: la 21enne Jade Newman, e il 25enne Delane Bostic. I due devono rispondere dell’accusa di abusi su minore e maltrattamenti in famiglia con conseguenti lesioni gravi. L’orrore è stato scoperto per caso la settimana scorsa quando proprio i ... limemagazine.eu

