Una fabbrica di batterie nel deserto il segreto del successo di Musk (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Milano. Altro che bolla: è una rivoluzione. I titoli Tesla stanno sommergendo i listini come tante furie selvagge che spazzano via le auto della concorrenza come fossero vecchi giocattoli. Ieri, ancor prima dell’apertura delle Borse Usa, le azioni dell’azienda di Elon Musk hanno varcato la soglia de ilfoglio

riotta : #Whirlpool come una fabbrica chiude per troppa propaganda fanfarona, un tessuto industriale italiano, e al Sud spec… - DomusAurea_G : RT @ATorrenzano: George Steiner: “L’educazione contemporanea è una fabbrica di incolti” | Via @AleteiaIT | - akhetaton11 : RT @ilfoglio_it: Una fabbrica di batterie nel deserto il segreto del successo di Musk. Da ieri Tesla vale a Wall Street più di Gm, Ford e F… -