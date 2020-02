Un carrellino pieno di smartphone per ingannare Google Maps: l’esperimento a Berlino che ha beffato il servizio [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un giorno a Berlino, Google Maps ha mostrato una linea rossa, che denota forte traffico su diverse strade della città normalmente calme, anche se non stava avvenendo nessun evento speciale su quelle strade. Il responsabile di tutto questo è un uomo che andava in giro per la città con un carrellino rosso. L’artista Simon Weckert ha noleggiato 99 smartphone Android, installato 99 sim card e riempito il suo carrellino con questi dispositivi, tutti accesi e collegati su Google Maps. Poi ha iniziato a vagare con il suo carrellino per le strade della città, in un momento in cui il traffico era scarso. L’obiettivo del suo esperimento, diventato noto come Google Maps Hacks, era dimostrare quanto ci basiamo sulle app dedicate al traffico nonostante le loro limitazioni. E probabilmente serve anche a risponde ad alcune delle domande che tutti ci poniamo sul reale funzionamento di Google ... meteoweb.eu

