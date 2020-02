Ultimi sondaggi politico elettorali | boom del Pd | bene Lega scende Fdi | catastrofe M5S

Ultimi sondaggi politici : crolla la fiducia in Salvini e Di Maio : Lega e Movimento 5 Stelle continuano a subire i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria: secondo gli Ultimi sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, trasmissione in onda su Rai 2, i due partiti dal 26 di gennaio hanno perso, in percentuali differenti, parte delle intenzioni di voto. Allo stesso modo, è sceso anche il gradimento degli italiani nei confronti dei leader dei due ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - salgono Lega e FDI - ai minimi storici i grillini - bene il Pd : Una crisi irrefrenabile quella del M5S che è passato in poco più di un anno dal 30% delle intenzioni di voto al 14%. I risultati sono sotto gli occhi di tutti i grillini pagano a caro prezzo l’accordo di governo con il Pd. Da movimento antisistema a un vero e proprio partito di sistema. Il Movimento è in attesa degli stati generali che possono dare una svolta e eleggere un capo politico che riesca a ridare una propria identità al ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - cala la Lega - bene Pd e Fratelli d’Italia - sprofonda il M5S : Una crisi irreversibile per il M5S che in una sola settimana, secondo l’istituto Agorà per RaiTre, perde quasi l’1% di consensi. Una emorragia continua per i grillini che scendono dal 15,2% al 14,3%. I grillini spariscono quasi completamente al Nord. Rimangono ancora sacche di consenso nel mezzogiorno d’Italia. Perde anche la Lega che in una settimana scende dal 30,3% al 30,1% restando però saldamente il primo partito in ...

Ultimi sondaggi elettorali : la Lega perde consensi - mentre cresce il Partito Democratico : Passata la tempesta elettorale emiliano romagnola, vissuta da quasi tutti come un vero e proprio referendum sul governo giallo-rosso, si iniziano a raccogliere i frutti di tutto il vento seminato in campagna elettorale. E in particolare, al contrario di quanto immaginato, a soffrire pare essere proprio la Lega. Secondo gli Ultimi sondaggi elettorali effettuati dall’Istituto Ixè per Carta Bianca, la trasmissione in onda su Rai 3, il ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - crollano partiti di governo - Lega al 33% - Fratelli d’Italia e Forza Italia su : Sembra non arrestarsi più la discesa del M5S, secondo l’istituto Swg , che perde ulteriore terreno rispetto ai sondaggi della scorsa settimana . I nuovi sondaggi di Swg sono stati commissionati da La7 e sono stati resi noti da Enrico Mentana. A soffrire sono i partiti di governo il Pd e soprattutto il M5S. Come ha detto Renzi per il governo “La ricreazione è finita” se non si da all’azione di governo una svolta i partiti che lo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - il centrodestra perde in Emilia ma può sorridere - Pd cresce - crisi nera M5S : Sicuramente i sondaggi di oggi 28 gennaio 2020 possono tranquillamente far sorridere tutto il centrodestra. Non vi è dubbio che la sconfitta in Emilia Romagna bruci ma i sondaggi a livello nazionale dicono che il centrodestra è vicinissimo alla maggioranza assoluta nel paese. La Lega, due giorni dopo le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria nei sondaggi non perde quasi nulla. Le stime di Mg Research vedono il partito di Matteo Salvini ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - boom di Fratelli d’Italia - tengono M5S e Lega - giù Pd e Italia Viva : Un incredibile balzo in avanti quello fatto registrare in queste settimane da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni dopo anni al 3 massimo 4% registra, secondo i sondaggi di Termometro politico, un notevole balzo in avanti. Il partito di Giorgia Meloni si avvicina sempre più al traguardo prefissato dalla propria leader, raggiungere e superare il M5S. Al momento Fratelli d’Italia si attesta all’11,1% delle intenzioni di voto ...

