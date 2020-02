Ultimi sondaggi politici, tre italiani su quattro credono che il governo Conte cadrà, per il 40% a provocare la crisi saranno i grillini, per il 19% Matteo Renzi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Per la stragrande maggioranza degli italiani il governo Conte è alle battute finali. Tre italiani su quattro hanno forti dubbi sulla solidità degli italiani. Troppe le liti interne e troppi i nodi da sciogliere. Si passa dalla legge sulla prescrizione, Italia Viva è stata inamovibile, voterà contro al decreto-legge del ministro della Giustizia, Bonafede. Altro problema grave è la revoca della concessione ai Benetton di gran parte della rete autostradale italiana. Per i grillini è un cavallo di battaglia, per i Dem e Italia Viva no. Temi bollenti sono l’ex Ilva, i decreti sicurezze, il reddito di cittadinanza e quota 100. Anche gli elettori che solitamente votano il Pd sono poco fiduciosi, ben il 46% vede un governo che traballa. Per il 40% degli italiani far cadere il governo saranno le indecisioni dei grillini che provocano immobilismo. Per il 18% la parola fine la ... baritalianews

