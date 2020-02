Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono invariate le condizioni della coppia cinese affetta da coronavirus ricoverata da una settimana lo Spallanzani di Roma solite moglie sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate Verona tanto ricovero precauzionale per un addetta dell’albergo dove soggiornò per una notte la coppia Colpita da febbre mentre a casa È stata portata in isolamento per essere sottoposto ai test i suoi due figli hanno manifestato sintomi riconducibili all’influenza stagionale sono in isolamento a casa il numero dei casi di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 24324 i contadini nelle Ultime 24 ore riguardano 3187 persone i pazienti guariti di inizi con successo sono 898 morti sono saliti a quota 492 Equitalia tra i 21 paesi che ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -