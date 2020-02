Uffici stampa, le proposte del Gus per il settore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La riforma della legge 150/00, che disciplina informazione e comunicazione nella Pa, è stata al centro, tra gli altri argomenti, della assemblea del Gruppo Uffici stampa Sicilia (gruppo di specializzazione dell'Associazione siciliana della stampa) che si è riunito in assemblea a Caltanissetta. Il GUS ha approvato un documento di proposte concrete per l'istituzione di un unico settore che si occupi di informazione e comunicazione mediante la riforma della legge 150 del 2000 sulla quale sta lavorando un apposito tavolo di lavoro voluto dal Ministero della pubblica amministrazione. Il documento assegna ai giornalisti un ruolo di vertice nel sistema di comunicazione pubblica, al cui interno l'Ufficio stampa conserva la sua centralità in quanto strumento di trasparenza e in ossequio al diritto all'informazione garantito dalla Costituzione.Il documento, frutto di un lavoro corale degli ... ilfogliettone

