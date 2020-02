Uccise la sorella nel sonno, Bellizzi condannato a venti anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – venti anni di reclusione per Luigi Bellizzi. E’ questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Avellino, Paolo Cassano. I fatti risalgono al settembre del 2018 quando Bellizzi Uccise la sorella nel sonno soffocandola probabilmente con un cuscino, ma anche tentando di uccidere il fratello Gennaro che lanciò l’allarme. Quest’ultimo intervenuto per sedare la lite, ma si trovò davanti al delitto già commesso da parte del 71enne. L’uomo viveva a Bologna da diverso tempo e, dopo la separazione con la moglie veniva spesso ospitata a casa della sorella Giuseppina. Dopo la sentenza, la difesa, impugnerà in appello la sentenza emessa. L'articolo Uccise la sorella nel sonno, Bellizzi condannato a venti anni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

