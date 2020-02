Tuttosport: Gattuso ha migliorato la tenuta fisica del Napoli rispetto all’era Ancelotti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Napoli di Gattuso convince, scrive oggi Tuttosport. Lo fa con i risultati, sono infatti arrivate due vittorie di fila in campionato di cui una contro la Juve, e lo fa anche con le prestazioni fisiche. Una differenza sostanziale, sottolinea il quotidiano sportivo con la gestione Ancelotti “Riportare i tifosi allo stadio è un’altra grande conquista di Rino Gattuso che è stato abile anche nel portare il Napoli a correre di più rispetto al passato. Con Carlo Ancelotti erano 103,31 i km percorsi dagli azzurri in media per gara, dato aumentato di 9,5 km con l’arrivo di Gattuso. Adesso il Napoli percorre 112,8 km in media a match, sintomo di una ritrovata tenuta fisica, mancata per troppo tempo” L'articolo Tuttosport: Gattuso ha migliorato la tenuta fisica del Napoli rispetto all’era Ancelotti ilNapolista. ilnapolista

