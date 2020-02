Tutto su Rula Jebreal, e sua madre (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rula Jebreal a Sanremo 2020Rula Jebreal a Sanremo 2020Rula Jebreal a Sanremo 2020Rula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealRula JebrealSul biglietto da visita di Rula Jebreal l’intestazione verde arancio dice: «University of Miami». La giornalista italo-israeliana lavora alla facoltà di Scienze politiche e vive tra New York e la Florida. «Ogni due mesi vengo in Italia a trovare mia figlia Miral». Il cartoncino che ho tra le mani me lo dà a fine intervista, «è comodo», dice. Come è riapparsa al Festival di Sanremo? «A ottobre ero a Bologna per Miral, che ha 23 anni e si è appena laureata in Storia dell’arte. Mi chiama Amadeus: non lo conoscevo, mi voleva incontrare. Ero sicura che mi cercasse perché lo aiutassi con i personaggi internazionali, non so, Michelle Obama…». E invece? «Mi ha detto: magari, ma voglio te. E ... vanityfair

RadioItalia : Rula Jebreal @rulajebreal, la giornalista attivista per i diritti delle donne, ha fatto commuovere tutto l'Ariston!… - sofiabigwhites : il discorso sulla violenza sulle donne di Rula Jebreal andrebbe riproposto nelle scuole, saputo a memoria, capito e… - Beatricemendes3 : RT @perplimimi: Ascoltando il discorso di Rula Jebreal mi sono commossa, noi donne possiamo tutto. Fanculo il patriarcato, da oggi mi rifiu… -