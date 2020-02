Tutto su Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020, co-conduttrici della terza serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 condurranno la terza serata di giovedì 6 febbraio in diretta su Rai 1 dal Teatro dell'Ariston con la conduzione di Amadeus. LE 10 CO-conduttrici DI Sanremo, Tutto IL PROGRAMMA Chi è Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez nasce a Jaca (Spagna) il 27 gennaio 1994. Appassionata di danza classica si trasferisce a Bristol, in Inghilterra, dove studia la sua disciplina. Negli anni lavora come cameriera e affianca il suo lavoro alle prime esperienze come modella. Grazie alla sua conoscenza dell'inglese viene assunta alla sede del brand Gucci di Madrid e proprio in quel contesto incontra il calciatore Cristiano Ronaldo. I due si innamorano e si trasferiscono a Torino, città italiana in cui Ronaldo gioca nella squadra della Juventus. I due si erano tenuti nascosti dal gossip per poi confessare pubblicamente la loro relazione sui ... optimaitalia

OptiMagazine : Tutto su #GeorginaRodriguez e #AlketaVejsiu a #Sanremo2020, co-conduttrici della terza serata… - joel09634492 : Tutto bello...ma la Diletta e la Georgina dove sono? #Sanremo2020 - Federic01996 : RT @GiusCandela: CRISTIANO RONALDO PRENOTA UN INTERO RISTORANTE PER LA SUA GEORGINA. JUNIOR CALLY ALLE PROVE SENZA MASCHERA, LA SERA GIOCA… -