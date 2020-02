Turchia, valanga travolge soccorritori: almeno 38 morti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lavinia Greci Gli ammassi di neve avrebbero provocato il decesso di almeno 38 persone, tra civili e operatori di soccorso. Ma, secondo le autorità turche, il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore Il numero delle persone decedute a causa del distaccamento di due valanghe, nell'est della Turchia, è salito in queste ore a 38, ma potrebbe aggravarsi ulteriormente con il passare del tempo. Le slavine, infatti, hanno travolto decine di persone in due fasi diverse. La prima avrebbe colpito un veicolo spazzaneve e un minibus e la seconda avrebbe investito le squadre di soccorso all'opera sul posto. I soccorritori sotto la neve In tutto, circa 300 soccorritori sarebbero intervenuti sul posto dopo lo scioglimento delle valanghe, nella parte orientale del Paese. In base alle prime ricostruzioni, almeno 53 persone sarebbero rimaste ferite e alter sarebbero ancora sepolte sotto ... ilgiornale

