Turchia | valanga sui soccorritori che cercavano dispersi dopo prima slavina | 23 morti

Valanga in Turchia : almeno 8 morti nell’est del Paese : Una Valanga si è staccata nel distretto di Bahcesaray, della provincia orientale turca di Van: almeno 8 persone sono morte e altre 20 sono disperse, secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina, Meki Arvas. almeno 30 persone sono state tratte in salvo, secondo il Ministro dell’Interno di Ankara. In corso le ricerche, ostacolate dalle difficili condizioni atmosferiche.L'articolo Valanga in Turchia: almeno 8 morti nell’est ...