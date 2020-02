Turchia, aereo fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Istanbul si spezza in tre parti: “Almeno 52 feriti, gravi i due piloti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il pilota ha perso il controllo in fase di atterraggio e l’aereo, un mezzo della compagnia turca Pegasus Airlines, è finito fuori pista spezzandosi in tre parti e finendo la propria corsa davanti alle barriere di protezione che dividono l’aeroporto da una strada molto trafficata. Allo scalo Sabiha Gökçen di Istanbul, il secondo per importanza della città sul Bosforo, si è sfiorata la tragedia nell’incidente che ha coinvolto un velivolo in arrivo da Smirne con a bordo 177 passeggeri. Nessuna vittima, anche se almeno 52 persone sono rimaste ferite e sono adesso in fase di evacuazione, con i due piloti in condizioni gravi, riferiscono le autorità locali. Le persone a bordo hanno diffuso sui social alcuni video dall’interno dei bus che li stanno portando in aeroporto e nei quali si sentono urla e pianti per lo shock subito, anche a causa dell’incendio ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Turchia, aereo fuori pista a Istanbul: si spacca in due - cassiamancini : Ho appena visto le foto dell’incidente aereo in Turchia, pauraaa - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Turchia, aereo fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Istanbul si spezza in tre… -