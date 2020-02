Trump: "Mai cosi forti", Pelosi strappa copia del discorso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato da Donald Trump, quando in Italia era notte, il presidente statunitense è tornato a rilanciare il suo America is back, rivendicando soprattutto i risultati in campo economico."Abbiamo raggiunto esiti incredibili e il nostro Paese è di nuovo rispettato nel mondo". Trump ha tra l’altro sostenuto che dalla sua elezione (tre anni fa) "i mercati azionari Usa sono saliti del 70% , aggiungendo oltre 12.000 miliardi alla ricchezza della nostra nazione, trascendendo ogni cosa considerata possibile. È un record, qualcosa a cui tutti i Paesi del mondo guardano e che ammirano". Impeachment, le accuse dei Democratici a Trump: "Corrompe le elezioni e viola la Costituzione"" Trump sotto Impeachment. Nancy Pelosi: ha usato il suo potere contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime ... blogo

