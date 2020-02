Trasporto pubblico nel Sannio: Mortaruolo incontra AIR Mobilità (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il Consigliere regionale della Campania, on. Erasmo Mortaruolo ha incontrato ad Avellino, presso la sede di AIR Mobilità, l’Amministratore delegato ing. Alberto De Sio e la responsabile dell’ufficio tecnico commerciale ing. Serenella Matarazzo. Presente anche il prof. Mariano Gallo del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. L’incontro si è tenuto a margine del tavolo tecnico sul tema della Mobilità e delle infrastrutture nel territorio beneventano che era stato convocato lo scorso 29 gennaio dal Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca. “È stato uno spazio di confronto molto importante – racconta Mortaruolo – nel corso del quale ho ribadito all’ing. De Sio la necessità di implementare le corse universitarie e festive su gomma finalizzate al miglioramento ... anteprima24

