Train surfing | ecco la nuova folle moda che spopola tra i giovani

Alberto Giorgi Due writer hanno pubblicato su Instagram il filmato della loro bravata: incappucciati, cavalcano un treno in corsa Noi siamo i giovani, i giovani i giovani, siamo l'esercito, l'esercito del surf, cantava Catherine Spaak nel 1964. ecco, ora, a più di mezzo secolo di distanza dalla hit i giovani di oggi pensando bene di "fare surf"...su un treno in corsa. È il cosiddetto Train surfing, è la nuova folle moda che spopola tra i giovani, italiani e non. I video choc che immortalano la "bravata" sono firmati free.kidz e arrivano dal Trentino Alto Adige, dove lungo la tratta ferroviaria che collega Bolzano e Merano, due writer incappucciati per rendersi irriconoscibili si divertono a sfidare la morte per una botta di adrenalina e qualche visualizzazione in più sui social, praticando il cosiddetto "Train surfing". C'è chi, spesso in ...

