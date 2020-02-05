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Traffico Roma del 05-02-2020 ore 18 | 00

Traffico Roma del 05-02-2020 ore 18 | 00 Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE ...

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Traffico Roma del 05-02-2020 ore 18:00 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA.. INCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CON CODE A PARTIRE DA VIA C.COLOMBO. CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE A  TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLE 20.45 ... romadailynews

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