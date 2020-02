Traffico Roma del 05-02-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA, PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA PER UN CANTIERE TRA CASAL DEL MARMO E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA TRIONFALE A CASAL DEL MARMO E PIU’ AVANTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIALE DI TOR DI QUINTO , DIREZIONE CENTRO CITTÀ. INTENSO IL Traffico IN VIA DELLA CAMILLUCCIA CON RALLENTAMENTI IN VIA EDMONDO DE AMICIS E VIA STRESA IN DIREZIONE DI VIA MARIO FANI. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRAVIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA DEL FORO ITALICO. ALL’EUR RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AGRICOLTURA PER UN INCIDENTE ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -