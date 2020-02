Torino | muore e lascia 500mila euro all’ospedale

Torino - stroncato da infarto mentre partecipa a dibattito : muore ex consigliere regionale Cerchio : La tragedia è avvenuta a Baldissero Torinese: Cerchio aveva 77 anni. Stava per prendere la parola, ha cercato di alzarsi dalla sedia ma si è accasciato senza dire una parola. Inutili i soccorsi. Una lunga carriera nella Dc e poi nel Pdl, partito con cui era stato eletto nel 1995 consigliere della Provincia di Torino.Continua a leggere

Torino - tragico scontro frontale tra auto : Luca muore a 30 anni - due feriti gravi : La vittima è Luca Bonino, giovane 30enne di Cavour, nella città metropolitana di Torino, che era al volante di un delle due auto coinvolte nel sinistro. A seguito dello schianto la sua vettura è uscita di strada e l'automobilista è morto sul colpo. Ferite le due persone che viaggiavano sull'altra vettura.

Torino - neonata muore a mezz'ora dalla nascita : scatta l'indagine : Sciagura a Torino: neonata muore a mezz'ora dalla nascita. La madre ha soli 20 anni e la sua gravidanza era già a forte rischio. Ma si indaga per un possibile omicidio colposo. La ricostruzione. Tragedia a Torino: neonata muore a mezz'ora dalla nascita. Il dramma si è consumato lo scorso lunedì all'ospedale Maria Vittoria di […]

Alessandro Luppino Muore a 15 Anni Travolto in MoTorino - Automobilista Arrestato Dopo La Fuga : Alessandro Luppino, 15enne della provincia di Reggio Calabria, è morto Dopo essere stato centrato da un'auto mentre era in sella al suo Motorino. E' accaduto sulla Statale 106 Jonica, nei pressi di Casignana. I soccorritori, subito intervenuti, ne hanno solo potuto constatare il decesso. I carabinieri del luogo, intanto, si sono dati da fare per rintracciare l'investitore, che si era dato alla Fuga. Dopo poco, però, è stato lui stesso a ...

Torino - neonata muore mentre dorme nel letto con i genitori : forse schiacciata per sbaglio : Si indaga sulle cause del decesso di una neonata di due mesi, morta lo scorso 7 gennaio nel campo nomadi di via Germagnano, a Torino. La piccola, come anticipato sulle pagine del quotidiano Cronaca...

Tragedia della solitudine a Torino : muore in casa - la madre veglia per giorni il cadavere : La vittima è un uomo di 63 anni che, secondo le prime verifiche sul posto, sarebbe morto diversi giorni fa all'interno dell'abitazione in cui risiedeva con la madre alla periferia di Oglianico, nella città metropolitana di Torino. madre e figlio vivevano in uno stato di forte indigenza.

Torino - dramma in casa di riposo : pensionata muore soffocata da un boccone di panettone : La vittima è una pensionata di 92 anni ospite della casa di riposo per anziani nel territorio del comune di Bibiana, nella città metropolitana di Torino .Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava mangiando del panettone nella sua stanza quando un boccone le ha ostruito le vie respiratorie.