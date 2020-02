Torino, anonimo benefattore regala 500 mila euro al reparto di pediatria dell’Ospedale Regina Margherita, per aiutare i bambini malati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un gesto bellissimo quello di un uomo facoltoso che ha voluto dare nuove speranze ai tanti bambini malati dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. L’uomo, prima di morire, ha espresso nel testamento il desiderio di donare 500mila euro all’ospedale Regina Margherita e in particolare al reparto di pediatria per aiutare i bambini malati. A rendere noto l’incredibile gesto è stata la direzione dell’Ospedale che ha detto che con quei soldi sarà aperto un nuovo reparto. Al progetto per la realizzazione di un nuovo reparto ha partecipato anche la Fondazione Forma Onlus che donerà altri 100 mila euro. I soldi donati dalla fondazione serviranno per arredare il reparto. Franca Fagioli, capo del dipartimento di pediatria e specialità pediatriche della Città della Salute, ha così spiegato a cosa servirà il nuovo reparto: “Una ristrutturazione che ci permette di ... baritalianews

