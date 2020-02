Tommaso Zorzi vittima di omofobia: “Fr*ci come te in tv traviano le nuove generazioni” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tommaso Zorzi ha ricevuto nuovi insulti omobofi, su Instagram lo hanno accusato di traviare i giovani perché è gay Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Tommaso Zorzi, il noto influencer è stato pesantemente insultato sui social per via del suo orientamento sessuale. Un hater su Instagram gli ha mandato un messaggio per dirgli che non dovrebbe stare in tv perché gay. Dopo gli insulti ricevuti, Zorzi ha pubblicato il messaggio dell’utente sul suo profilo Instagram. Questo è ciò che si legge nel messaggio: “Sei l’emblema della mer*a che stiamo vivendo in questo Paese. Mettere fr*ci come te in televisione significa traviare le nuove generazioni e mi stupisco che ti venga dato tutto questo spazio.” L’utente ha continuato ad insultarlo dicendo: “Fai il fr*cio, mettiti due piume e balla sui tacchi ma non rompere i coglioni. Ma adesso ti ... nonsolo.tv

