Tokyo 2020, gli organizzatori: “Siamo seriamente preoccupati” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Siamo seriamente preoccupati, la diffusione del virus potrebbe raffreddare l'entusiasmo per i Giochi". Lo dice Toshiro Muto, presidente del Comitato organizzatore di Tokyo2020. Molte gare di qualificazione sono state già cancellate. "Ci auguriamo che venga estirpato il prima possibile", ha aggiunto Muto. Il governo giapponese, a partire dal premier Shinzo Abe, ha assicurato di essere al lavoro per minimizzare l'impatto del coronavirus sui Giochi che partiranno il prossimo 24 luglio. Saburo Kawabuchi, a capo del Villaggio degli atleti dove alloggeranno circa 11 mila persone, si augura che "tutto fili liscio. Faremo tutto quello che e' in nostro potere per proteggere gli atleti e metterli nelle migliori condizioni possibili per esprimersi". ilfogliettone

