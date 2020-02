Tiziano Ferro scrive a Mia Martini dopo Sanremo: “Ci ho provato” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) dopo le lacrime a Sanremo 2020 durante l’interpretazione di Almeno tu nell’Universo, Tiziano Ferro scrive su Instagram a Mia Martini. Il cantante ha voluto chiedere scusa all’interprete per aver commesso qualche errore nel corso dell’esibizione. Complice l’emozione, Tiziano ha stonato sul palco dell’Ariston e si è interrotto, lasciandosi andare alle lacrime. “Ho rovinato tutto!”, ha detto ad Amadeus, accorso per abbracciarlo e consolarlo. Lo sbaglio però non ha diminuito l’intensità e la forza dell’interpretazione di Ferro che è stato elogiato da tanti sui social. “Un po’ non ce l’ho fatta, ma la volevo fare – ha ammesso -. Era il mio sogno, quindi chi se ne frega … Per un cantante questa è un’operazione a cuore aperto – ha confessato -. È la prima volta che un uomo canta questa canzone. Bruno Lauzi diceva ... dilei

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - MarioManca : «Un po' non ce l'ho fatta, ma io lo volevo fare. Era il mio sogno, quindi chissenefrega». E io vorrei essere Amadeu… - _the_jackal : Questa cosa che Tiziano Ferro è tornato a cantare ci ricorda qualcosa #sanremo2020 -