Tiziano Ferro canta a Sanremo, sbaglia e si commuove "Ho rovinato tutto" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nella serata di ieri, martedì 4 febbraio 2020, è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo. Tra i vari ospiti previsti in quest'edizione, anche Tiziano Ferro. Il cantante ha eseguito brani cardine nella storia della musica italiana. Nel caso di "Almeno tu nell'universo", però, stona e piange sul palco. Alla base di tutto l'emozione per un brano storico che, per la prima volta veniva dedicato da un uomo ad un altro uomo. Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston Il palcoscenico dell'Ariston ha emozionato tutti gli artisti che l'hanno calcato. Forse era un po' così anche per Tiziano Ferro che, ieri sera, ha cantato prima di tutti gli altri. Il primo brano è stato "Nel blu dipinto di blu", brano che Domenico Modugno portò al successo nel 1958 e che, in quello stesso anno, vinse il Festival di

