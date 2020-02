Tiro con l’arco, Finali World Series Indoor 2020: Ellison, Sim e tutto ciò che c’è da sapere sull’ultimo appuntamento nevadiano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Finalmente, dopo decine di bersagli colpiti e lanci andati a vuoto, è giunto il fatidico appuntamento delle Finali delle World Series di Tiro con l’arco 2020. Gli atleti, dopo le sei tappe di qualificazione itineranti disputate in tutto il globo (quattro tappe con valore 250: Macau, Strassen, Roma, Sydney; due con valore 1000: Nimes, Las Vegas), nella giornata di sabato 8 Febbraio si sfideranno fino all’ultima freccia a Las Vegas, Nevada. Nella tappa conclusiva della competizione più importante della World Archery Association verranno assegnati i titoli maschili e femminili di arco ricurvo e compound Indoor. Non tutti gli arcieri che hanno scoccato dardi dal loro arco nelle tappe delle World Series potranno però partecipare alla fase finale della manifestazione: per poter accedere all’evento gli atleti dovranno esser stati presenti ad almeno tre dei sei eventi di World ... oasport

poliziadistato : Prima gara dell’anno per l’olimpionica delle #Fiammeoro????? #JessicaRossi che sulle pedane di Rabat si è aggiudicat… - FrancoCoppa1 : RT @CliffBurton8256: Vengono a Torino a picchiare come fabbri, fanno un tiro in porta quando va bene e godono di una pletora di giannizzeri… - Margot_la_reine : RT @del_pensiero: Conosceva a memoria quei soffitti e le pareti impastate d'umori e di sale. Premevano ancora fino in fondo al torace - eri… -