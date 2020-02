Tir ribaltato a Manfredonia: incidente su strada che porta al Gargano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Attimi di paura a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un tir si è ribaltato nella giornata del 5 febbraio a causa dei forti venti che da ore stanno sferzando sulla città pugliese, causando non pochi danni alle infrastrutture pubbliche. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, lungo la circonvallazione che conduce al Gargano, e ha visto il mezzo pesante adagiarsi sul guard rail senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli. Tir ribaltato a Manfredonia Stando a quanto riportato dagli organi di stampa locale, il tir si sarebbe ribaltato lungo la strada statale 89 Garganica che da San Severo conduce a Foggia. Il mezzo pesante si è adagiato sul guard rail che costeggia la strada e secondo le poche informazioni trapelate una persona sarebbe rimasta lievemente ferita. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco per cercare di rimettere in piedi il veicolo ... notizie

Sicur_Ambiente : ?? Interveniamo prontamente per ripristinare le condizioni di #sicurezzastradale post-incidente. Ieri siamo interven… -