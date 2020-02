The Mandalorian: Disney valuta la realizzazione di serie spinoff (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Bob Iger, a capo della Disney, ha confermato che si sta valutando l'ipotesi di realizzare degli spinoff di The Mandalorian. The Mandalorian potrebbe dare vita ad alcune serie spinoff, come ha confermato Bob Iger durante la presentazione dei prossimi progetti in arrivo su Disney+. Il capo della Disney, accennando al futuro di Star Wars, ha infatti dichiarato: "La priorità nei prossimi anni è la televisione". Iger ha inoltre aggiunto che potrebbero essere sviluppati dei potenziali spinoff di The Mandalorian: "introducendo nuovi personaggi o sfruttando la possibilità di prendere questi personaggi e portarli in una direzione indipendente, dando vita a una serie". Al centro di potenziali show inediti potrebbero quindi esserci attualmente personaggi come Cara Dune, interpretata da Gina Carano, o ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: Disney valuta la realizzazione di serie spinoff - Allepanda1 : RT @ComeLava: Dopo TROS in Cina la gente non ha avuto interesse per la saga perchè ha fatto schifo. Lui dice perché in “The mandalorian” no… - Noovyis : (The Mandalorian 2: a ottobre arriveranno i nuovi episodi della serie su Disney+!) Playhitmusic - -