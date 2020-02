Terremoto oggi in Italia 5 febbraio 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Terremoto oggi 5 febbraio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale. tutte LE scosse Tra le scosse di Terremoto registrate nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, c’è il sisma di magnitudo 2.9 che è stato registrato alle 6,02 a Troina, in provincia di Enna, a una profondità di 26 chilometri. Alle 13,20, invece, un Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata ... tpi

