Terra dei fuochi, il pm: “Dalla politica decenni di gravi omissioni, ma i reati sono prescritti”. Il legale: “Qui i bimbi muoiono, indagate” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Secondo il pubblico ministero della Procura di Napoli non si può procedere per dare giustizia alle vittime della Terra dei fuochi, molte delle quali bambini, perché le condotte (anche quelle omissive dei politici) che hanno portato alla loro morte sono cadute in prescrizione. E le “gravi omissioni” commesse, in primis “decenni di inerzia delle istituzioni nel settore dello smaltimento dei rifiuti illeciti e pericolosi” risalgono a diversi anni fa. Così, “ferme restando le responsabilità politiche e amministrative sulle gravi vicende denunciate”, il pm Maria Di Mauro ha chiesto al gip di Napoli l’archiviazione del procedimento scattato in seguito all’esposto, presentato a gennaio 2014, dall’avvocato napoletano Sergio Pisani. Una denuncia simbolo, nella quale il legale chiedeva approfondimenti proprio sulle responsabilità delle istituzioni. Una volontà che oggi lo spinge a opporsi alla ... ilfattoquotidiano

ItalianAirForce : Addestramento congiunto tra i velivoli #Eurofighter e #F35 al 32° Stormo dell'#AeronauticaMilitare per affinare l’a… - robertosaviano : Su @SpotifyItaly ???? - UffiziGalleries : 'Fatica con Atlante che regge il cielo e la terra' è un particolare della grottesca nel corridoio di levante agli… -