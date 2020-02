Tennis, fuori Shapovalov e Dimitrov negli ottavi di finale a Montpellier. Avanza Gasquet (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cadute eccellenti in questa giornata dedicata agli incontri di primo e secondo turno dell’ATP di Tennis a Montpellier (Francia). Sull’hard indoor transalpino il canadese Denis Shapovalov e il bulgaro Grigor Dimitrov sono stati costretti a salutare anzitempo il torneo d’Oltralpe. Il nordamericano è stato sconfitto nel derby che lo vedeva opposto a Vasek Pospisil: 6-2 6-3 il netto successo del n.132 del ranking che, su questa superficie, si è confermato Tennista molto temibile, ricordando quanto avvenuto nelle Finali di Coppa Davis 2019 a Madrid. Niente da fare per il n.16 del mondo e Pospisil nei quarti di finale se la vedrà contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Feliciano Lopez e il padrone di casa Richard Gasquet. L’iberico ha superato piuttosto nettamente quest’oggi il talentuoso francese Ugo Humbert (n.43 del ranking) con lo score di 6-4 6-1, ... oasport

