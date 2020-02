Tennis, Fed Cup 2020: Maria Sakkari rinuncia. La Grecia perde la sua stella (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Maria Sakkari ha annunciato il proprio forfait dalla Fed Cup 2020. La Grecia perde dunque la sua stella ed è sicuramente una notizia molto positiva per l’Italia. Infatti le elleniche saranno avversarie delle azzurre nel girone iniziale del Gruppo 1 della zona Europa/Africa, che presenta anche Estonia (padrone di casa) ed Austria. La numero 21 del ranking mondiale non giocherà dunque a Tallinn e non sarà a disposizione del capitano Anastasios Bavelas. Al posto di Sakkari è stata convocata la giovanissima Dimitra Pavlou, classe 2004 ed che è all’esordio assoluto con la maglia della Grecia. Pavlou non possiede una classifica mondiale a livello WTA ed attualmente è fuori dalle prime 500 del ranking Juniores. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Tennis Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ... oasport

Tennis - Federico Gaio eliminato da Pedro Martínez Portero al primo turno a Cordoba. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Federico Gaio , ripescato come lucky loser nell’ATP 250 di Cordoba 2020. L’azzurro, che era stato eliminato da Facundo Bagnis nel turno decisivo delle qualificazioni sulla terra rossa argentina, è stato nuovamente sconfitto dallo spagnolo Pedro Martínez Portero (n.150 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 12 minuti di partita. Una prestazione buona quella del n.124 ATP, che ha cercato di lottare fino ...

Dominic Thiem - Australian Open 2020 : “Djokovic - complimenti. Hai portato il Tennis a un livello irreale con Federer e Nadal” : Dominic Thiem non è riuscito nell’impresa di conquistare il primo Slam della carriera, l’austriaco è stato sconfitto da Novak Djokovic nella combattutissima finale degli Australian Open 2020 . L’austriaco è volato sul 2-1 e ha messo pressione al fuoriclasse serbo, ha sognato a lungo il colpaccio sul cemento di Melbourne ma poi sul più bello ha dovuto subire la rimonta del fuoriclasse slavo che si è imposto al quinto set ...

Tennis - classifica vincitori Slam : Novak Djokovic sale a 17 - -2 da Nadal e -3 dal record di Federer : Novak Djokovic va oltre il nervosismo e le qualità di Dominic Thiem e si aggiudica in rimonta per l’ottava volta in carriera il titolo degli Australian Open 2020 di Tennis . Con il punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 il serbo è riuscito a spuntarla, facendo valere la sua grande esperienza e dimostrando ancora una volta di avere un rapporto molto particolare con l’Australia. Nella sua 20ma finale in carriera di un Major, Djokovic ...

Tennis - Australia Open : Djokovic vola in finale dopo aver battuto Federer : Novak Djokovic ha battuto Roger Federer e si è assicurato un posto nella finale degli Australia n Open 2020. Il serbo ha vinto con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. L’altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’austriaco Dominc Thiem. Per il giocatore serbo è l’ottava volta in finale a Melbourne. Quando è arrivato all’ultimo atto ha sempre vinto in ...

Australian Open 2020 : la solidità di Djokovic - la nuova rimonta di Federer. Barty e Kenin - per un Tennis femminile diventato diverso : Novak Djokovic è il favorito numero uno del torneo. L’ha fatto capire fin dall’inizio e non ha mai smesso di lanciare segnali, in questi Australian Open : l’ultimo è arrivato poche ore fa, nei quarti di finale contro il canadese Milos Raonic. Un avversario, il numero 32 del seeding, che il serbo aveva già battuto per nove volte, riuscendoci anche la decima. A Melbourne, quando ha superato i quarti, non l’ha mai fermato ...

Australian Open 2020 - Roger Federer : “È stato un super tie-break molto duro - Millman mi ha spinto al limite. Amo il Tennis per questi match” : Roger Federer ha tirato un grosso sospiro di sollievo al termine del match contro John Millman , che lo svizzero è riuscito a portare a casa soltanto al super tie-break del quinto set. Il sei volte campione degli Australian Open è andato davvero vicino all’eliminazione al terzo round, ma è riuscito a salvarsi grazie all’indole da campione che gli ha permesso di risalire dal 4-8 del super tie-break fino al 10-8 finale. Federer ha poi ...

Tennis - Roger Federer : “Mi sembra ovvio che Nadal e Djokovic vinceranno più Slam di me” : È giunto il momento del primo Slam della nuova stagione che, come da tradizione, verrà inaugurata dagli Australian Open. Tempo di nuove sfide, dunque, per Roger Federer : il trentottenne svizzero ha ancora l’entusiasmo di un bambino e non vuole certo accontentarsi dei 103 titoli conquistati finora. In proiezione, però, il Re sa che gli altri due mostri sacri del circuito, Rafael Nadal e Novak Djokovic , hanno tutte le carte in regole per ...

Tennis - Roger Federer sulla qualità dell’aria a Melbourne : “Non sono preoccupato - sono le persone che vivono in Australia in condizioni difficili” : Roger Federer è pronto per una nuova sfida. Il fuoriclasse svizzero torna in scena in questo 2020 e lo farà dalla porta principale degli Australia n Open, primo Slam della stagione. L’attuale n.3 del mondo aspira a conquistare il 21° successo in un Major, dando seguito all’ultimo trionfo maturato proprio a Melbourne due anni fa. In quell’atto conclusivo il campione elvetico superò il croato Marin Cilic e diede prova di tutta la ...

Tennis - Fed Cup 2020 : le avversarie dell’Italia. Estonia - Austria e Grecia per le azzurre : Sono stati sorteggiati i raggruppamenti del Gruppo I (Evento A) zona Europa/Africa di Fed Cup 2020 , previstia dal 5 all’8 febbraio a Tallinn, in Estonia . L’Italia, testa di serie del Gruppo B, in quanto numero 24 del ranking ITF, affronterà, su cemento indoor, Estonia (38), Austria (40) e Grecia (45). Nel Gruppo A sono finite invece Ucraina (23), Croazia (28) e Bulgaria (42): le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le ...

Greta Thunberg appoggia la campagna social contro il Tennis ta Federer : “Roger svegliati” : Greta Thunberg contro il tennista Federer : “Roger svegliati” Greta Thunberg contro Roger Federer : la curiosità arriva dal profilo Twitter della giovane attivista svedese, la quale ha appoggia to una campagna social contro il famoso tennista . Nei giorni scorsi, infatti, Greta ha ricondiviso sul suo profilo alcuni tweet della campagna “Roger svegliati”, nata sui social , in cui si chiede a Federer di smettere di fare il ...

Tennis - esibizione benefica per l’Australia : in campo Federer - Nadal e Serena Williams : Mercoledì 15 gennaio, alla 'Rod Laver Arena', a Melbourne si sfideranno in un' esibizione benefica sette grandissimi Tennis ti. Giocheranno per aiutare l'Australia, devastata dagli incendi, quattro grandi Tennis ti: Rafa Nadal , Roger Federer , Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas, e tre grandi giocatrici: Serena Williams , Naomi Osaka e Caroline Wozniacki.Continua a leggere

Tennis - Fed Cup 2020 : le convocate dell’Italia per la trasferta in Estonia. Cinque le azzurre chiamate da Tathiana Garbin : Tathiana Garbin ha scelto le Cinque azzurre che rappresenteranno l’Italia negli incontri del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020 , previsti dal 5 all’8 febbraio a Tallinn, in Estonia. Spicca l’assenza di Sara Errani, mentre a 32 anni conquista la prima chiamata in azzurro la torinese Giulia Gatto-Monticone. Al suo fianco Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto: saranno in gara sette ...

Tennis : Roger Federer sconfigge Alexander Zverev nell’esibizione ad Hangzhou : Si è concluso oggi per lo svizzero Roger Federer e il tedesco Alexander Zverev il percorso che ha visto entrambi impegnati nei tornei di esibizione di Tennis di questo periodo di preparazione. Dopo i match sudamericani, oggi è andato in scena il confronto tra i due ad Hangzhou , in Cina. Un match altamente spettacolare che ha visto il successo del n.3 del mondo con il punteggio di 6-1 6-7(7) 6-2. Una sfida nella quale entrambi si sono concessi ...

Tennis : cancellato il torneo WTA di Lugano dal calendario 2020 per dar spazio alla nuova Fed Cup : Non è un mistero: dopo la Coppa Davis, dal 2020 anche la Fed Cup cambia il suo format. Si terrà in due turni, con i preliminari (7-8 febbraio) e le fasi finali a gironi (14-19 aprile). Ebbene le Finals, che andranno in scena alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, andranno a sovrapporsi al WTA International di Lugano e ciò non consentirà quindi la disputa del torneo elvetico, come confermato dall’organizzazione con un comunicato stampa. ...

Tennis - Roger Federer : “Voglio vincere l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : Il momento in cui i giochi si faranno seri sta per arrivare nel mondo del Tennis. Con la chiosa del 2019, lo sguardo agli Australian Open 2020 (20 gennaio-2 febbraio) si fa sempre più insistente. Tra i giocatori interessati fortemente al primo Major dell’anno venturo vi sarà lo svizzero Roger Federer (n.3 del mondo), sei volte vincitore dello Slam a Melbourne. Roger è all’opera ad Hangzhou (Cina) e domani lo vedremo in campo con ...

