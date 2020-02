Tennis, ATP Pune 2020: Salvatore Caruso sconfitto al secondo turno da Jiri Vesely (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Finisce al secondo turno l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo ATP di Pune (India, Cemento). Il Tennista siciliano è stato sconfitto in due set dal ceco Jiri Vesely, numero 107 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Nel primo set Vesely riesce a strappare il servizio all’azzurro dopo un combattuto sesto game. La reazione di Caruso, però, non si fa attendere ed arriva l’immediato controbreak. Sul 4-4 Caruso ha ben tre palle break consecutive (era 0-40), ma non riesce a concretizzarle. A sua volta è Vesely che non sfrutta due set point nel dodicesimo game e il set va di conseguenza al tie-break, che viene vinto per 7-5 dal ceco. Grandissimo equilibrio nel secondo set, con i due Tennisti che tengono comodamente i propri turni di servizio. Sembra avvicinarsi un nuovo tie-break ed invece nel nono gioco Vesely riesce a togliere la battuta al ... oasport

