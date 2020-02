Telefonia: tutti gli utenti dovranno avere in automatico il rimborso per le tariffe a 28 giorni, arriva la sentenza del Consiglio di Stato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Telefonia, ottime notizie per gli utenti: i rimborsi per le tariffe a 28 giorni dovranno essere automatici, al contrario di quanto accadeva fino ad ora, con gli operatori li davano solo a chi ne facesse espressa richiesta. A deciderlo è stata una sentenza del Consiglio di Stato, la 00879/2020, che respinge il ricorso di Vodafone contro la delibera di Agcom sul diritto a rimborsare gli utenti. Con la sentenza in questione, ovviamente, i giudici fanno comunque riferimento a tutti gli operatori. E l’idea è chiara: il passaggio coatto a tariffe 28 giorni avvenuto nel 2017 è stato “sleale” ed “eversivo“, si legge nella sentenza. La sentenza del Consiglio di Stato, in realtà, non stupisce: è una conferma, l’ennesima, di qualcosa che era già assodato, ovvero che agli utenti sono dovuti rimborsi, e questi non devono essere richiesti dagli utenti stessi, ... meteoweb.eu

