Taylor Mega al festival di Sanremo con un vestito bollente e senza reggiseno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Bionda, bollente e senza peli sulla lingua. Ovviamente stiamo parlando di Taylor Mega. La bella influencer si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad importanti programmi Mediaset tra cui anche l‘Isola dei famosi, ma sono soprattutto le sue relazioni ad averla resa popolare. Ora Taylor non ha bisogno di nessuno per attirare l’attenzione, le basta pubblicare una sua foto per cadere tutti ai suoi piedi. Un esempio è proprio uno dei suoi ultimi scatti apparso tra le sue stories Instagram. Una foto da capogiro e che ha lasciato tutti senza fiato. bollente come suo solito, il fascino di Taylor non lascia mai indifferente. Taylor Mega e la popolarità Taylor non smette mai di far parlare di sé. Nel ultimo periodo è stata al centro dei gossip per mille motivi diversi. Prima il suo triangolo amoroso lesbico con Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte, poi il suo calendario senza ... urbanpost

Federicobarald3 : RT @DavideFalchieri: L’evoluzione di Taylor Mega quale sarà? Taylor Giga? - fabio95126130 : RT @TaylorMega_FP: Anche la nostra Taylor Mega è a #Sanremo2020 #TaylorMega ? - ediedi32351586 : RT @telegnocca: la divina Taylor Mega alle Maldive ????????? -