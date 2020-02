Taglio corse autobus per Roma, Coalizione Sociale spinge alla mobilitazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'Aquila - Opponiamoci al Taglio delle corse L'Aquila-Roma! L’Amministrazione del capoluogo si mobiliti con la città contro la scelta “scellerata” - la definizione è della stessa Assessora Carla Mannetti - di tagliare e accorpare le corse della tratta L’Aquila-Roma! Altro che chiacchiere! Ricordiamo che a giugno 2018, su iniziativa della Coalizione Sociale, il Consiglio comunale unito chiese alla Regione, allora governata dal centrosinistra di far rimanere la tratta L'Aquila-Roma un servizio essenziale e per questo finanziato dai contributi regionali. Che fine ha fatto quella risoluzione, ora che ad amministrare la Regione e TUA c'è la destra come in Comune? E ancora, che fine ha fatto quella risoluzione, ora che in Regione, tra maggioranza e opposizione, c’è una rappresentanza aquilana come non c’era da anni? Una domanda retorica, evidentemente. ... abruzzo24ore.tv

Taglio corse Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Taglio corse